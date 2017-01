Trop mignon: des bébés pandas jumeaux font leurs premiers pas... et le buzz (VIDEO)

Ils n'ont que six mois et pourtant leurs jolis minois font déjà le tour de la planète. Da Shuang et Xiao Shuang, deux bébés pandas jumeaux nés en juillet dans le zoo de Chongqing (centre de la Chine), ont enfin été présentés au public dimanche 22. C'est un phénomène remarquable car ces mignons petits pandas sont les premiers jumeaux à survivre dans ce parc animalier.

Devant les yeux émerveillés des visiteurs, des plus petits aux plus âgés, ils ont fébrilement descendu la table en bois sur laquelle leurs soigneurs les ont posés. Alors que Xiao Shuang était au bord du plateau, Da Shuang a d'ailleurs poussé (sans doute involontairement) son frère, qui est tombé dans l'herbe, faisant rire une grande partie des spectateurs.

Ils sont ensuite allés arpenter leur enclos, se suivant toujours de très près, comme de vrais petits enfants, s'amusant à grimper et à faire des galipettes sur un grand tronc d'arbre, posé près de la clôture (et donc non loin des spectateurs). A l'heure du goûter, les soigneurs sont venus les récupérer pour leur faire déguster quelques succulentes feuilles de bambous (même si leur alimentation principale reste encore les biberons de lait), avant de les ramener au chaud pour une petite sieste bien méritée après cette sortie chargée en émotions.

Da Shuang et Xiao Shuang ne sont pour l'instant que des surnoms. Le zoo a lancé une consultation sur leur site internet et auprès des visiteurs du parc pour trouver, d'ici fin février, des noms officiels à ces adorables nounours.

(Voir ci-dessous les premiers pas des bébés pandas jumeaux)