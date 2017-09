Trucages dans "Top Chef": M6 dément vivement les accusations de Jean-Michel Cohen

Ses propos ont rapidement créé la polémique. Invité mardi 19 dans l'émission de Jean-Marc Morandini sur CNews, le nutritionniste Jean-Michel Cohen a évoqué son bref passage dans Top Chef en tant que juré, assurant qu'il y avait eu trucages dans le concours. En effet, selon le professionnel de santé, il existerait une "doublure derrière le plateau" prête à refaire un plat raté pour lui donner "une belle gueule à l'écran".

Et ce n'est pas tout. Le nutritionniste, auteur de nombreux livres sur les régimes et l'alimentation, a également assuré que la production avait essayé d'influencer son avis lorsqu'il dégustait les plats des candidats. "J’ai goûté un plat, il n’était pas bon. Mais je n’ai pas pu le dire: j’ai eu dans l’oreillette un type qui a vu ma grimace et qui m’a dit: +S’il te plaît, fais attention, sois positif+". Il aurait alors "menti" en disant que le plat était "intéressant". Il n'en fallait pas plus pour faire réagir M6 qui a vivement démenti les accusations de Jean-Michel Cohen qui, rappelons le, a été accusé de ne pas avoir respecté le code de la santé publique en faisant de la "publicité". Il ne peut donc plus exercer son activité pendant encore plusieurs mois.

Tout d'abord, la chaîne s'est dite très "étonnée" des propos qu'il a tenus: "Des centaines de chefs, jurés ou personnalités sont venus goûter les plats de nos candidats depuis des années et nous n’avons jamais eu ce genre de commentaires". Puis, elle est revenue point par point sur les différentes accusations dont elle fait actuellement l'objet.

"A aucun moment, la production de Top Chef n’intervient dans l’avis que les jurés (récurrents ou invités) expriment sur tel ou tel plat. L’oreillette n’est utilisée que pour demander aux jurés d’étayer leurs commentaires lorsque nécessaire", a-t-elle expliqué avant de s'épancher sur les "plats doublures" qu'a évoqués le nutritionniste quelques heures plus tôt. "Aucun cuisinier autre que le candidat lui-même n’est en cuisine. Si un plat est raté alors il est servi tel quel. Nous le montrons toujours dans le programme", a-t-elle ajouté, niant en bloc l'information.