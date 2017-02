Tweets haineux, pseudonyme et polémique: l'auteur Medhi Meklat dans la tourmente

Peut-on faire dire n'importe quoi à un alias? L'"affaire Medhi Meklat" a éclaté vendredi 17 après le passage de Mehdi Meklat jeudi 16 sur le plateau de La Grande Librairie (France 5), alors qu'il venait présenter son nouveau livre intitulé Minute (ed. Le Seuil) qu'il a coécrit avec Badroudine Saïd Abdallah.

En effet, des tweets du jeune auteur datant de 2001 à 2015, où l'on peut lire un flot d'insultes et de propos racistes, homophobes et sexistes, ont été exhumés par des internautes qui se sont insurgés qu'on puisse inviter une personne qui tenait des propos pareils. Des messages aussi violents que "(Je) regrette que Ben Laden soit mort. Il aurait pu tout faire péter", "pourquoi les juifs ont le droit de prendre le métro aussi?" ou encore (en 2012, avant les attentats) "je crache des glaires sur la gueule de Charb et de tous ceux de Charlie Hebdo" .

Très vite, les réactions de personnalités, journalistes et hommes politiques se sont multipliés, allant de l'extrême-gauche à l'extrême -droite pour condamner les propos du jeune homme.

Sur Twitter, le Bondy Blog, pour lequel il a travaillé, a rappelé qu'il ne "pouvait cautionner des propos antisémites, sexistes, homophobes, racistes, ou tout autre propos discriminatoires ou stigmatisants, même sur le ton de l'humour", et ajoute que son chroniqueur s'était expliqué et excusé.

Les Inrocks, dont il faisait la Une début février avec Christiane Taubira, ont assuré ne pas avoir eu connaissance de ces tweets injurieux. Pierre Siankowski, directeur de la rédaction, a réagi dans un édito lundi 20: "relisez attentivement ces textes, ils sont tout simplement l’inverse de ce qui a été retrouvé sur son Twitter. Ce sont des textes beaux et puissants. Les excuses qu’on attend de Mehdi Meklat à la suite de cette histoire se doivent de l’être tout autant. Justes aussi. Elles doivent explorer et éclaircir la part d’ombre qui sous-tend ses tweets honteux".

Submergé par les critiques, Mehdi Meklat a été contraint de s'expliquer. D'abord sur Twitter, où l'écrivain a posté quatre messages samedi 18. "Jusqu'en 2015, sous le pseudo +Marcelin Deschamps+, j'incarnais un personnage honteux raciste antisémite misogyne homophobe sur Twitter", avance-t-il. "Les propos de ce personnage fictif ne représentent évidemment pas ma pensée et en sont tout l'inverse". Et d'ajouter: "je m'excuse si ces tweets ont pu choquer certains d'entre vous: ils sont obsolètes". Un contrefeu qui n'a pas suffit à faire contrer l'indignation générale.

Mehdi Meklat a donc publié lundi 21 une longue lettre ouverte sur Facebook pour apporter des précisions supplémentaires sur le pseudonyme qu'il utilisait et les réactions qu'il souhaitait susciter par ses écris.

"En 2011, j’avais 19 ans (…) Twitter était alors un Far West numérique. Un nouvel objet, presque confidentiel, où aucune règle n’était édictée, aucune modération exercée. J’ai trouvé un pseudo: Marcelin Deschamps. (…) Mais rapidement, il est devenu un personnage de fiction maléfique. Il n’était pas +dans la vie réelle+, il était sur Twitter. Il se permettait tous les excès, les insultes les plus sauvages. Par là, il testait la notion de provocation", assure le jeune homme.

Et de conclure: "rien sur ce réseau social naissant n’était mis en œuvre pour arrêter les logorrhées numériques ignobles. Marcelin Deschamps était absolument immoral. Il était honteux, misogyne, antisémite, raciste, islamophobe et homophobe (...) Grisé par cette liberté infinie, Mehdi n’a pas su contrôler Marcelin".

Il y a fort à parier que cet acte de contrition ne mette pas fin à la polémique.