Un candidat de "Cauchemar en cuisine" retrouvé mort dans son établissement, la piste du suicide privilégiée (VIDEO)

L’émission Cauchemar en cuisine vient d’apprendre une terrible nouvelle: Jean-Michel Rétif, l’un de ses participants, a été retrouvé mort mardi 3 janvier dans son établissement Au coin du feu à Vandoeuvre-lès-Nancy en Meurthe-et-Moselle. L’enquête s’oriente sur la thèse du suicide, un courrier ayant été retrouvé à proximité de la dépouille de ce quinquagénaire.

Pour rappel, l’émission propose de mettre en relation des restaurateurs en difficulté avec le chef étoilé Philippe Etchebest. Ce dernier intervient sous l’œil des caméras pour conseiller les propriétaires et les cuisiniers n’hésitant pas pour cela d’user de méthodes musclées, et parfois radicales, pour inverser la tendance. La caméra et le montage de l’émision n’hésitent d’ailleurs pas à s’attarder sur les confrontations entre le chef au caractère bien trempé et les restaurateurs dans le désespoir qui hésitent parfois à se remettre en cause aussi abruptement.

Philippe Etchebest n’avait d’ailleurs pas dérogé à la règle avec l’établissement de Jean-Michel Rétif qu’il jugeait peu avenant. Tournée en février, l’émission avait été diffusée en septembre.

Un réaménagement de la salle avait finalement eu lieu et le propriétaire des lieux assurait dans les colonnes de L'Est Républicain que son établissement avait eu à court terme une hausse notable de sa fréquentation, avant une nouvelle rechute en été. Mais l’homme pensait "faire au final une très bonne année".

Selon les informations du magazine Télé-Loisirs, Philippe Etchebest serait personnellement très touché de cette disparition et a adressé ses condoléances à la famille.

(Voir ci-dessous la bande-annonce de l'émission "Cauchemar en cuisine" sur l'établissement "Au coin du feu")