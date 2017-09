Un Google Doodle pour cette nouvelle rentrée des classes

C'est le retour sur les bancs de l'école pour des millions d'élèves, un évènement redouté par certains mais attendu impatiemment par d'autres. Ainsi, à l'occasion de cette nouvelle rentrée des classes, Google a réalisé un Doodle afin de donner du courage aux enfants et aux adolescents, lesquels se sont reposés pendant près de deux mois après une dure année scolaire. Dessus, les internautes peuvent apercevoir une baleine qui nage vers une classe, un sac à dos sur les épaules et des manuels scolaires entre les nageoires. En parallèle, on peut également voir une étoile de mer en pleine lecture et un groupe de poissons en train d'entamer son premier projet scientifique. "Nous espérons que nos savants de la mer vous inspireront une excellente année scolaire", a indiqué la firme de Mountain View.

Pour rappel, cette nouvelle rentrée des classes marquée par de nombreux changements, notamment la réduction du nombre d'élèves (environ une douzaine) dans les CP des quartiers très défavorisés (REP+). Et cette mesure, qui fait partie du programme d'Emmanuel Macron, est largement approuvée par les Français. Ainsi, selon une enquête de l'institut YouGov, réalisée pour Le Huffpost et CNews, 70% d'entre eux sont d'accord avec l'idée d'un dédoublement des classes de CP.

L’autre grande nouveauté de la rentrée, c'est également le retour à la semaine de quatre jours (au lieu de quatre jours et demi) pour un tiers des écoles primaires. Au total, 37% des communes ont fait le choix de ne plus faire travailler leurs élèves le mercredi. Il y a aussi, à partir de ce mois de septembre, des évaluations dès l'entrée en CP et en 6e afin de connaître le niveau des élèves. Des tests qui portent sur deux matières, le français et les mathématiques. Enfin, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, a récemment expliqué qu'il voulait développer l'enseignement du latin et du grec, y compris dans les quartiers en difficulté. En parallèle, les classes bilangues vont faire leur retour dès la 6e.