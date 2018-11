Un magazine refuse d'afficher des couples homosexuels, il fait faillite

Le magazine a assumé son choix qui l'a précipité vers la faillite: White Magazine, une revue australienne spécialisée dans les mariages vient d'annoncer sa disparition, après avoir été déserté par les annonceurs. En cause: un choix éditorial radical, celui de ne publier aucune photo montrant le mariage d'un couple homosexuel.

Dans un post de blog (voir ici), les fondateurs du magazine –qui ne font pas mystère de leurs convictions chrétiennes– expliquent leur point de vue face au dilemme qu'affronte le magazine créé il y a 12 ans. Le titre, qui fait la promotion du mariage et des "belles" cérémonies au gré de ses pages a vécu comme un choc la légalisation du mariage homosexuel en Australie en 2017.

Pour rester fidèles à leurs convictions, les éditeurs ont donc pris le parti d'ignorer les unions du même sexe dans ses illustrations et ses articles. Un choix qui a déclenché la colère de militants et a entraîné le retrait de plusieurs annonceurs importants du magazine qui ont eu "peur d'être jugés". Conséquence, White Magazine "n'est plus économiquement viable" assurent les éditeurs qui se plaignent, en filigrane, de l'intolérance face à leur point de vue. "Nous espérons qu’un jour notre société pourra apprendre à accepter les différences et les divers points de vue" achèvent-ils.

La légalisation du mariage gay en Australie ne s'est pas faite sans heurt. Le gouvernement, avait demandé à une commission de proposer des pistes pour mieux faire accepter la réforme à la frange conservatrice de l'électorat. Les premières mesures ayant fuité dans la presse –comme l'autorisation de discrimination dans les écoles d'élèves ou de professeurs gays– ont provoqué le tollé dans l'opinion.