Un sketch de Mathieu Madénian et Thomas VDB annulé au dernier moment sur France 2 (VIDEO)

Issus de l'émission AcTualiTy présentée par Thomas Thouroude et déprogrammée depuis le 3 mars dernier à cause de trop faibles audiences, le duo comique formé par Thomas VDB et Mathieu Madénian devait être le seul survivant de l'émission d'infotainment.

En effet les deux humoristes devaient continuer à réaliser des sketchs et une pastille d'humour avait été programmée après le JT de 20h sur France 2 à 20h37. La première diffusion à cette plage horaire aurait dû être diffusée lundi 13, au même format que lorsque les deux hommes participaient à l'émission AcTualiTy.

Cependant, quelques minutes avant la diffusion de leur sketch, les deux hommes ont appris l'annulation de celui-ci par la direction.

Officiellement "les formats ont été livrés assez tardivement et nous avons besoin de faire des ajustement" a déclaré la chaîne. Pourtant, un membre de l'équipe a souligné que "deux heures avant, la direction a découvert que Thomas et Mathieu pouvaient y parler politique. Delphine Ernotte, qui ne connaissait pas le programme et ne l'avait jamais vu, a mis son veto après visionnage du premier numéro. Elle ne veut pas de problème quelques semaines avant le premier tour de la présidentielle".

Pas moins de 80 épisodes de Le message de VDB et Madénian avaient pourtant été commandés par la chaîne et c'est avec surprise que les deux humoristes ont vu leur programme annulé.

Les deux comédiens n'ont pas tardé à poster une vidéo sur Twitter: sur le même format que leurs sketchs, ils se sont moqués de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, qui selon eux ne devait "pas regarder sa chaîne". Ils se sont aussi étonnés qu'elle ne se soit pas aperçue que 90 de leur 120 sketchs diffusés sur AcTualiTy parlaient de politique.

Juste un mot pour @DelphineErnotte après la déprogrammation in extremis de nos messages sur @France2tv pic.twitter.com/vioJ3h8c56 — THOMAS VDB (@TheThomasVDB) 13 mars 2017

La présidente de France Télévisions leur a d'ailleurs répondu par un tweet très salé: "vous ne me faites pas rire" leur a-t-elle répondu. Quelques minutes plus tard, Thomas VDB s'est empressé de lui répondre: "dommage que vous ne l'ayez pas dit un tantinet plus tôt qu'1h avant de nous déprogrammer!".

Les deux humoristes ont promis qu'ils rebondiraient et sont tout de même bien occupés: chacun d'eux se produit sur scène au théâtre et tandis que Mathieu Madénian est tous les mercredis dans Charlie Hebdo, Thomas VDB est chroniqueur dans l'émission de Charline Vanhoenacker, Si tu écoutes j'annule tout sur France Inter.