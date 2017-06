Une actrice de "Glee" change de sexe et devient Jake Zyrus

Elle avait révélé son homosexualité et son mal-être il y a trois ans sur le plateau d'Oprah Winfrey, assurant que "son âme était masculine". Il ne faudra désormais donc plus dire "elle" mais "il". Charice Pempengco, la chanteuse et ancienne star de la série musicale Glee, a récemment subi une opération chirurgicale pour devenir un homme. A 25 ans, Charice est enfin devenu Jake, Jake Zyrus. Son changement d'identité a été rendu officiel.

My first tweet as Jake. Overwhelmed. Saw all your love comments and I'm so happy. Finally. I love you, everyone and see you soon. — Jake Zyrus (@jakezyrus) 20 juin 2017

Jake a twitté pour la première fois dans son nouveau corps lundi 19, et en a profité pour remercier ses fans de tous les témoignages d'amour qu'ils ont pu lui transmettre jusqu'à présent. Il a aussi envoyé un message clair à ceux qui l'ont inondé de haine: "Je ne laisserai personne ruiner ce moment. Je ne laisserai personne détruire mon bonheur. Merci à tous pour les magnifiques histoires que vous avez écrites à mon sujet".

I won't let anyone ruin this moment. I won't let anyone ruin my happiness. Thank you to all the beautiful write ups about me. — Jake Zyrus (@jakezyrus) 20 juin 2017

Ce jeune chanteur philippin a été découvert sur YouTube en 2007. Il a ensuite participé à une émission appelée Star King et a été invité par Elle DeGeneres, une célèbre présentatrice TV américaine, sur le plateau du The Ellen DeGeneres Show.

C'est à partir de là que sa carrière dans la musique a décollé. Les propositions se sont enchaînées, les albums aussi. Et en 2010, il décroche un rôle dans Glee: Sunshine Corazon, qui est la rivale de Rachel Berry, interprétée par Lea Michele, dans la saison 2.

Après la série, Jake (qui était encore Charice à l'époque) a continué de chanter et a même sorti un troisième album Chapter 10, avant de se consacrer à sa vie privée et à sa transformation physique.