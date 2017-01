"Une Ambition intime": taclée par Mazarine Pingeot, Karine Le Marchand n'en est pas à sa première critique

Sur les clashs, les piques et les critiques, Karine Le Marchand en connaît un rayon. Et plus particulièrement depuis qu'elle a commencé à présenter l'émission Une Ambition intime sur M6. Emission dans laquelle elle invite les politiques, principalement des candidats à la présidentielle 2017, à se livrer et à partager des moments (intimes donc) de leur vie privée.

En octobre 2016, alors qu'elle était en pleine promotion de son "nouveau bébé" -comme elle surnomme le programme sur Twitter- Patrick Cohen l'avait notamment accusé de "copiner" avec Marine Le Pen, présidente du Front national, et première invitée d'Une Ambition intime. A l'époque, Karine Le Marchand ne l'avait pas très bien pris. Elle avait notamment confié au JDD avoir l'impression "d'être au tribunal", à chaque fois qu'elle défendait son émission.

Depuis, l'eau a coulé sous les ponts... et les critiques. Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères, avait jugé cela "consternant" et juré de ne pas mettre les pieds sur le plateau de l'émission de M6. Roselyne Bachelot, ancienne ministre de droite aujourd'hui animatrice à la télévision, avait elle dit que ce genre de reportage n'avait "aucun intérêt pour le débat politique".

L'animatrice a, au fil du temps, appris à répondre à ses détracteurs avec une certaine répartie. Alors quand Mazarine Pingeot, écrivaine et fille de François Mitterand, s'est offusquée de l'existence d'une telle émission sur le plateau de On n'est pas couché, samedi 7 au soir, Karine Le Marchand s'est fendue d'un petit tweet cinglant. "Certains s'offusquent de +l'indécence+ des politiques à se livrer, et publient les lettres d'amour de leurs parents... #nocomment #ONPC" a-t-elle écrit dans la foulée. Faisant ici référence à l'ouvrage Lettres à Anne, paru chez Gallimard en octobre 2016.