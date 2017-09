Une maman découvre un pénis dans un épisode de "Maya l'abeille", Netflix retire le film (photos)

A la mi septembre, une maman américaine a découvert qu'un dessin de pénis s'était caché dans un épisode de Maya l'abeille disponible sur Netflix. Choquée, Chey Robinson a partagé les images incriminées sur sa page Facebook (la publication a été supprimée depuis) pour prévenir les autres mères.

Dans l'épisode 35, un sexe d'homme apparaissait effectivement sur l'écorce d'un arbre et celui-ci est visible pendant à peu près une minute. Netflix a alors supprimé l'épisode de sa plateforme mais le scandale était lancé. Maya l'abeille est un dessin animé pour les enfants âgés de 4 à 7 ans. La présence de ce pénis était donc impensable pour de nombreuses mamans.

This show is on @netflix its called maya the Bee this episode is S1E35 around 5:14 mins in they have a #dick on the log wall pic.twitter.com/lb5bK88Ex5

— Ariel Wray (@ArielWray) 15 septembre 2017