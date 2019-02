Une Miss et une star de DALS au casting d'une "nouvelle" téléréalité sur TF1

Il y a treize ans, TF1 sortait une nouvelle émission de téléréalité qui a plus ou moins (plutôt moins que plus d'ailleurs) rencontreé le succès: Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Une aventure dans laquelle des personnalités venant d'horizons différents étaient privées de leur confort habituel et devaient traverser des épreuves.

Si au milieu d'un défi, le candidat se sentait incapable d'aller au bout ou avait trop peur, il devait justement hurler le titre de l'émission pour qu'on vienne le sauver.

C'est le coureur cycliste Richard Virenque qui avait été sacré champion, et avait ainsi récolté un joli chèque pour une association.

C'est donc cette émission que la première chaîné a décidé de remettre au goût du jour pour une deuxième saison, plus d'une décennie après.

Selon Le Parisien, le casting est bien avancé. Julien Lepers aurait ainsi été choisi pour s'envoler pour l'Afrique du Sud, où aura lieu le tournage prochainement.

Et pour la touche féminine et sexy, la production aurait misé sur une ancienne Miss France et sur une star de DALS: Alexandra Rosenfeld et Candice Pascal devraient en effet figurer à l'affiche de Je suis une célébrité, sortez-moi de là "new look".

Si l'émission suit le même modèle qu'en 2006, il devrait y avoir 12 candidats et donc neuf nouveaux noms, qui sont encore un grand mystère, devraient bientôt être révélés.

A noter que pour la présentation, ce n'est pas Camille Combal qui aurait été désigné, comme on aurait pu s'y attendre (puisque TF1 a décidé d'en faire sa coqueluche), mais plutôt Christophe Dechavanne et Laurence Boccolini.