Sortir avec une "instagrameuse": une page rend hommage aux petits-amis et dévoile l'envers du décor du réseau social (photos)

Pour avoir le plus de likes, de followers ou de commentaires sur Instagram il n'y a pas de secret: la photo doit être parfaite. Maquillage, pose, vêtements, lieu: tout est étudié par certaines jeunes femmes qui rêvent de devenir blogueuses (ou qui le sont déjà). Et pour cela, exit le selfie basique et sans originalité: la photo doit être unique. Et ça, c'est le rôle du petit-ami.

Un compte Instagram rend hommage à ces hommes, photographes attitrés de leur douce. Boyfriends of Instagram dévoile l'envers du décor de nombreuses photos publiées sur le réseau social et met à l'honneur ces amoureux, habituellement cachés derrière leur objectif.

When you need a tan, but gotta serve fools at 5... Une publication partagée par Boyfriends Of Instagram (@boyfriends_of_insta) le 23 Avril 2017 à 17h46 PDT

Suivant leur petite-amie partout, ils doivent être prêts à dégainer leur appareil photo à tout moment. Dans des situations parfois loufoques, souvent drôles, épisodiquement dangeureuses et de temps en temps franchement ridicules, cette page montre des scènes vécues par beaucoup d'hommes qui doivent parfois se contorsionner comme leur copine pour arriver au cliché parfait.

Danger? Never heard of her... Une publication partagée par Boyfriends Of Instagram (@boyfriends_of_insta) le 10 Avril 2017 à 17h32 PDT

Grimper à un arbre, s'allonger par terre en pleine rue, plonger dans une piscine, manquer de tomber dans un jacuzzi ou même se hisser sur les épaules d'un ami, ces "héros" photographes sont capables de tout pour leur chérie. Le cliché parfait n'est certainement pas pris du premier coup et le compte Instagram laisse bien penser que les jeunes hommes doivent prendre une bonne dizaine de photos, et encore, pour réussir à prendre celle qui fera la différence.