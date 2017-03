"Esprits criminels": le beau Shemar Moore de retour pour le final de la saison 12

L'information a fait l'effet d'une bombe. Et c'est le cas de le dire. Le très sexy acteur américain Shemar Moore a révélé jeudi 16 sur son compte Instagram qu'il allait faire son grand retour à la télévision dans le costume de Derek Morgan, pour la série télévisée Esprits criminels (diffusée en France sur TF1).

"BOOM! Mon secret est dévoilé. Je suis tout excité de vous dire que… votre petit bébé va rejouer aux côtés de la famille d'Esprits criminels pour le final de la saison 12!" a-t-il écrit sur le réseau social. La nouvelle a été accueillie avec beaucoup de bonheur de la part de ses fans et de ceux de la série, à travers le monde, comme le prouvent les commentaires en anglais, en français ou encore en espagnol. "C'est la meilleure nouvelle du monde! Ca m'a fait ma journée" a par exemple écrit une jeune femme. "Je mourrais d'envie d'entendre ça un jour" a aussi commenté une autre.

Derek Morgan, le personnage qu'il a incarné dans cette série pendant onze longues saisons, avait fait ses adieux l'année dernière, d'une manière qui laissait possible un retour. Il revient donc pour ce final de la saison 12, en cours de diffusion (et de tournage) aux Etats-Unis. Le beau gosse sera présent pour prêter main forte à Reid, JJ, Garcia, Emily et les autres dans leur traque pour attraper le tueur en série Mr Scratch, qui a occupé l'équipe du FBI toute cette saison.

(ATTENTION SPOILERS A SUIVRE)

Ce retour est une bonne nouvelle pour les producteurs de la série qui ont dû se séparer de Thomas Gibson, celui qui incarnait le chef d'équipe Aaron Hotchner depuis dix ans. Il a été licencié après avoir frappé un scénariste. Son départ a donc été orchestré pour le début de la saison 12. Son personnage devait partir pour une mission secrète… il ne reviendra pas, choisissant -sans même dire au revoir à ses collègues- d'intégrer un programme de protection des témoins pour échapper à Mr Scratch et protéger son fils Jack.