Serena Williams et son fiancé Alexis Ohanian ont accueilli leur premier enfant: découvrez le sexe

Jeu, set et match. La meilleure joueuse de tennis des temps modernes, Serena Williams, ancienne numéro 1 mondiale (aujourd'hui 15e suite à une pause dans sa carrière pour cause d'heureux événement), a donné naissance vendredi 1er septembre après-midi à son premier enfant.

La jeune maman de 35 ans (bientôt 36 puisque son anniversaire tombe le 26 septembre) avait confirmé sa grossesse en avril dernier, le jour de l'anniversaire de son fiancé, l'entrepreneur américain Alexis Ohanian, fondateur de Reddit.com. C'était le 24 avril, et la joueuse de tennis en avait profité pour faire une déclaration d'amour à son enfant à naître.

"J'ai hâte de te rencontrer. Et j'ai hâte de te voir dans les tribunes des stades de tennis l'an prochain", avait-elle ainsi écrit sur son compte Instagram, où plus de 6,4 millions d'abonnés suivent son quotidien.

Congrats to new momma @serenawilliams! She gave birth to a healthy baby girl weighing 6 pounds, 13 ounces today. pic.twitter.com/g8jZarzcvA

— B. Scott (@lovebscott) 1 septembre 2017