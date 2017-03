Valérie Trierweiler, Julie Gayet: le neveu de François Hollande fait de surprenantes révélations

Alors que François Hollande vit ses dernières semaines à l'Elysée, son neveu Kévin s'est laissé aller à quelques confidences dans les colonnes du magazine Closer. Fils du jazzman Philippe Hollande (le frère du président de la République), il a profité de cet entretien pour balancer sur Valérie Trierweiler, la journaliste et ex-compagne du chef d'Etat. "Elle n'aurait jamais dû rentrer dans notre famille. Elle n'a pas aidé mon oncle à être plus proche de sa famille (...) Elle ne s'est jamais entendue avec personne", a-t-il déclaré précisant ne l'avoir vu que très peu de fois. "Je ne l'ai que très peu côtoyée, vu qu'elle n'a jamais cherché à nous connaître, ce qui nous avait un peu étonnés, à tous", a-t-il ajouté.

Loin d'être tendre avec l'ex-Première dame, Kévin n'a pas non plus apprécié la publication en 2014 de son livre Merci pour ce moment. "L'histoire du livre, ça a été terrible! C'est vraiment là que je me suis rendu compte que c'était une mauvaise femme. A travers son livre, on sent bien à quel point Valérie Trierweiler est médisante. Et pourtant, elle est aussi responsable que lui de la situation!", a-t-il expliqué. Et de poursuivre: "Ce que je sais, c'est qu'elle a voulu des choses qui lui ont été refusées, et ça l'a beaucoup blessée. Ce sont les vraies raisons de cette rupture".

Pour lui, toutes ces épreuves n'ont pas été faciles et ont eu des répercussions sur l'actuelle relation qu'entretient François Hollande avec Julie Gayet. "Ca ne marche pas comme elle le voudrait. Avec un tel passif, mon oncle ne peut plus vivre sa vie amoureuse d'une heureuse façon. Et malheureusement, pour celle qui suit, celle que tout le monde connaît, c'est dur", a-t-il regretté