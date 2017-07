"Vendredi tout est permis": Nabilla fait sensation en présentatrice météo (vidéo)

Absente des plateaux de télévision et des écrans depuis plusieurs mois, Nabilla était l'invitée d'Arthur vendredi 30 juin au soir. Et lors de ce nouveau numéro de Vendredi tout est permis (VTEP), la jeune femme a dû présenter la météo, un exercice lors duquel elle a eu quelques difficultés. En effet, alors qu'elle devait lire un texte à l'aide d'un prompteur et combler les trous avec des mots commençant par la lettre "F", la bimbo n'a pas su cacher son problème d'orthographe. Elle a par exemple cité le mot "philosophique", un exemple qui a bien fait rire le public et les téléspectateurs.

En parallèle, Nabilla a également fait fort pour sa première participation en expliquant ne pas savoir situer le Nord-Pas-de-Calais sur la carte. Mais la jeune femme, adepte des gaffes, a complètement séduit les invités, notamment lors de sa prestation de danse.

Pour celles et ceux qui se posent la question, la star de téléréalité va de nouveau être à l'écran et fera bientôt son retour sur NRJ12. La chaîne a en effet annoncé il y a quelques jours, lors d'une conférence de presse, la diffusion prochaine d'une nouvelle émission centrée autour de sa vie et de celle de son chéri Thomas Vergara: Les incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie.

Dans ce programme, les deux tourtereaux vont traverser l'Australie de long en large en mode "roots", un peu à la façon de Pékin Express. Sac sur le dos, ils arpenteront les routes en voiture, en bus, à pied ou en vélo, mangeront local et dormiront peut-être parfois à la belle étoile. Ils ne seront pas seuls dans cette aventure puisque le petit frère de Nabilla, Tarek, et les meilleures amies de la jeune femme seront de la partie.