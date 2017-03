Victimes de vengeance pornographique, Emma Watson, Mischa Barton et Amanda Seyfried vont porter plainte

En plus de leur métier, Emma Watson, Amanda Seyfried et Mischa Barton ont un autre point commun: elles ont toutes les trois été victimes de revenge porn et ont décidé de porter plainte. Ce terme que l'on pourrait traduire par "vengeance pornographique" désigne les infractions commises par certains hackers (ou proches des victimes) qui volent des photos intimes pour les vendre ou les diffuser sur Internet.

Juridiquement encore mal encadrée, c'est une pratique illégale et de plus en plus utilisée.

Emma Watson, bientôt à l'affiche de La Belle et la Bête, a déclaré envisager des poursuites après que des photos d'elle aient été piratées. Son porte-parole, Luke Windsor, a déclaré à l'AFP que les photos n'étaient "pas dénudées. Des avocats ont été informés", les clichés auraient été pris lors d'une séance d'essayage avec une styliste il y a quelques années.

Les images auraient été diffusées sur le "dark web", la face cachée d'Internet, accessible aux utilisateurs les plus chevronnés.

Désireuse de protéger sa vie privée, l'actrice déclarait dans l'édition du mois de mars du magazine Vanity Fair qu'elle n'acceptait plus de prendre de photo avec ses fans.

Le site people TMZ a affirmé que l'actrice Amanda Seyfried allait elle poursuivre un site qui avait publié des photos d'elle nue. Certaines d'entre elles avait été prises alors qu'elle avait des relations sexuelles avec son ex petit ami.

Le jeudi 15, Mischa Barton, accompagnée de son avocate, a indiqué qu'elle engageait des poursuites après avoir été la victime de revenge porn: une personne en qui elle avait confiance aurait filmé en caméra cachée ses ébats amoureux pour ensuite vendre le film.

En février, un homme âgé de 29 ans a été condamné à neuf mois de prison pour avoir piraté des comptes Cloud de stars comme Kirsten Dunst ou Rihanna.