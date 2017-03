Victoria Beckham: on sait enfin pourquoi elle ne sourit jamais sur les photos

Nombreux sont ceux qui se sont déjà demandés pourquoi Victoria Beckham ne souriait jamais sur les photos. On a désormais la réponse. Réputée pour son air hautin, l'ex-Spice Girls a récemment été aperçue à l'aéroport de Los Angeles où elle arborait un tee-shirt blanc où on pouvait lire en anglais "La mode m'a volé mon sourire". Preuve qu'elle ne manque pas d'autodérision.

Et ce n'est pas la première fois qu'elle explique les raisons de cette attitude. En 2012, elle avait également mis le sujet sur la table. "Avant, je souriais beaucoup sur les photos. Je crois que j’ai arrêté de sourire quand j’ai commencé à travailler dans la mode. La mode a volé mon sourire", avait-elle déclaré au Glamour UK avec humour. Et d'ajouter: "J’ai créé cette personne, et je ne dis pas que ce n’est pas moi, mais je ne dirais pas que c’est totalement moi. C’est une armure qui se construit".

Mais si la mode lui a volé son sourire, elle ne lui a pas volé son sens du business. Styliste et femme d'affaire, l'épouse de David Beckham a mis en vente le tee-shirt qu'elle a créé elle-même pour sa marque. Alors pour celles et ceux qui seraient intéressés, il faudra débourser la modique somme de 115 dollars (107 euros).

Ses fans pourront également la voir, prochainement, dans l'émission de James Corden. Victoria Beckham a accepté de participer au Carpool Karaoke, une séquence dans laquelle ses invités chantent des titres qu'ils aiment. Certaines photos et vidéos de l'enregistrement de l'émission sont d'ailleurs visibles sur son compte Instagram et sur Snapchat.