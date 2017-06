Viol de Flavie Flament: après la publication de l'autobiographie, un téléfilm en cours de tournage (vidéo)

Elle avait déclaré s'être fait violer durant son adolescence par le photographe britannique David Hamilton. Elle l'a écrit dans son autobiographie (sans citer son nom dans un premier temps) intitulée La Consolation. Et l'histoire va maintenant être adaptée pour le petit écran. Un téléfilm qui sera diffusé sur France 3 est en effet en cours de réalisation, le tournage ayant débuté fin mai. Le long métrage racontera comment celle qui est aujourd'hui animatrice sur RTL s'est retrouvée à l'âge de 13 ans dans les griffes du satyre. Ce dernier a connu une certaine notoriété pour un genre aujourd’hui douteux mais en vogue dans les années 1970: les photos très dénudées de jeunes filles en fleurs. Les intitulés de ses recueils de photos ne laissent d’ailleurs guère de doutes sur les inspirations de l’artiste: Dreams of a Young Girl, La jeune fille - Le thème d’un photographe, Filles-Fleurs ou encore The Age of Innocence.

En 1987, Flavie Flament se retrouve poussée par sa mère, admiratrice de l'œuvre du Britannique, à se prêter lors de vacances dans le sud de la France à des séances photos scabreuses où l'artiste la recevait parfois entièrement nu et abusait d'elle sexuellement.

Images issues du témoignage de Flavie Flament dans l'émission +Sept à huit+ sur TF1

Cependant, il ne s'agissait-là que de la version de Flavie Flament, et sa propre mère niait cette version en expliquant que sa fille devait trouver "un bon médecin qui lui donnera le bon traitement".

David Hamilton avait lui aussi nié ces accusations et affirmé son intention de porter plainte pour diffamation. "Aujourd'hui, je ne fais l'objet d'aucune poursuite. Nous sommes au-delà de ma présomption d'innocence. Je suis innocent et dois être considéré comme tel", avait-il affirmé dans un communiqué transmis mardi à l'AFP. Le photographe, âgé de 83 ans et qui vivait depuis plus de 50 ans en France a été retrouvé mort le 25 novembre dans son appartement de Saint-Germain-des-Prés. Il s'est visiblement suicidé. Sa mort ayant éteint toute possibilité de poursuites judiciaires il restera donc présumé innocent.

Le téléfilm, réalisé par Magaly Richard-Serrano, et qui s'intitulera (comme le livre) La Consolation proposera au casting Emilie Dequenne et Léa Drucker. La jeune Flavie Flament sera interprétée par une inconnue, Lou Gable.