"The Voice": les étonnants liens entre Matt Pokora et sa nouvelle protégée Lily Berry

Elle n'en est qu'au début de l'aventure The Voice, mais Lily Berry s'est déjà fait remarquée samedi 25 lors des auditions à l'aveugle. D'abord pour sa voix mais aussi par son parcours atypique et plus particulièrement ses liens cachés avec M Pokora, juré de l'émission.

C'est d'ailleurs lui qu'elle a choisi comme "coach", bien que Zazie se soit retournée la première sur sa performance et l'ait encensée. Lily Berry, 34 ans, avait décidé pour cette audition à l'aveugle de chanter Hymn for the Week-end de Coldplay.

"Tu as un truc exceptionnelle, très rare, une voix qui n'a pas de vibrato. Tu es obligée d'être d'une justesse... comme un instrument. Tu as inventé une autre manière de tisser ta toile. C'est une prise de risques énorme, une chanson pas facile. (...) Tu en as fait autre chose", a jugé Zazie.

M Pokora a salué quant à lui sa "précision", disant être lui-même "fan de Coldplay". "Tu ne t'es pas laissée submerger.(...) Je n'ai pas ton registre dans mon équipe. J'ai aimé ce que tu as fait".

La candidate "super embêtée et tellement ravie" a répondu: "Je suis une amoureuse de la plume de Zazie, mais en même temps j'ai un père dont je suis super fière, c'est ancien footballeur professionnel et il me semble qu'il a joué quelque temps avec le papa de quelqu'un qui est dans un siège ici ce soir. Je pense que c'est un signe".

La Niçoise Lily Berry est en effet la fille de Diego Grava, jouer de l'OGC Nice dans les années 1970. Club fréquenté à la même époque par le père de Matt Pokora, André Tota.

Autre point commun, le coach et sa protégée ont tous les deux participé à l'émission Popstar qui a lancé la carrière du chanteur en 2003. L'année précédente, Lily Berry avait échoué en demi-finale. Quinze ans après, et malgré ces points communs, c'est la première fois qu'elle rencontre Matt Pokora. (Voir ici la prestation de Lily Berry).