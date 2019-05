"The Voice": une ancienne candidate belge se suicide (photo)

Malgré son échec lors du télé-crochet, elle travaillait toujours dans la musique mais le désespoir a sans doute été le plus fort: une ancienne candidate de la version belge de The Voice, Céline Lechanteur, s’est suicidée mardi 28 comme le rapporte sa famille et la presse locale (voir ici). La jeune femme n’avait pas 30 ans.

La jeune femme, compagne d’un ancien boxeur professionnel, Geoffrey Battelo, était la maman d’une petite fille de neuf mois. Chanteuse professionnelle, elle était actuellement choriste dans la troupe "Michel chante Sardou", un groupe écumant les scènes en reprenant les standards du chanteur français.

Céline Lechanteur avait connu un instant de médiatisation en 2012 en se produisant lors de l’émission The Voice Belgique lors de la toute première édition du programme. Elle n’avait pas passé le stade des auditions à l’aveugle mais avait malgré tout persévéré dans la carrière artistique.

©Capture d'écran/Youtube.com

"Mon Amour, ma chérie, toi la maman de ma petite Nina (...) Reposes en paix mon amour" déplore sur son compte Facebook son conjoint qui a pris sa retraite sportive en 2018. Passé professionnel en 2005, il cumulait 32 victoires pour 6 défaites.

La famille, elle, a exprimé sa stupeur et son incompréhension. "Ma chérie, bien sûr tu étais une jolie femme, mais quel importance... Pour moi, ta beauté intérieure était bien supérieure et les personnes qui te connaissaient le savent. Je n’ai pas su te protéger, pourtant j’ai tout essayé pour te dissuader. Je ferai tout pour connaître la vérité", a écrit son père. La mère de la jeune femme décédée a déclaré que sa fille "n’aurait jamais abandonné" son enfant qui était "toute sa vie".