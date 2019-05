Wikipedia, "manipulé" par The North Face pour une campagne de pub, s'insurge (vidéo)

La fondation Wikimedia, derrière la fameuse encyclopédie collaborative en ligne Wikipedia, s'est insurgée mercredi contre la marque de matériel de randonnée The North Face qui a "manipulé" ses pages Internet à des fins commerciales.

L'agence de communication Leo Burnett Tailor Made a en effet décidé d'exploiter l'excellent référencement de Wikipédia pour faire la promotion de son client The North Face. Dans une vidéo, elle explique que lorsqu'une recherche (en l'occurrence sur des sites naturels remarquables) est faite sur Internet, les premières images à ressortir sont celles de Wikipedia. L'encyclopédie étant collaborative, il est assez facile de modifier une partie du contenu comme l'image.

L'agence a donc réalisé un certain nombre de photos à ces endroits, mettant bien sûr en scène du matériel The North Face clairement visible. Ainsi, les produits de la marque étaient mis en avant sur Internet. "Nous avons atteint le top du plus important moteur de recherches du monde en ne payant absolument rien, simplement en collaborant avec Wikipedia", se félicite l'agence.

Mais la fondation Wikimedia ne voit pas les choses de cette façon. Elle nie toute collaboration ou même avoir été au courant de l'opération qu'elle voit comme une "manipulation contraire à l'éthique" et même une "dégradation de propriété publique".

"Quand The North Face exploite la confiance que vous avez en Wikipedia pour vous vendre plus de vêtements, vous devriez être en colère. L'ajout de contenu uniquement à des fins de promotion commerciale va directement à l'encontre de la politique, des objectifs et de la mission de Wikipedia, qui consiste à fournir au monde des connaissances neutres et fondées sur des faits", dénonce l'organisation.