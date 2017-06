Yannick Noah: sa fille Jenaye en couple avec le handballeur français Luc Abalo (photos)

Le sport, chez les Noah, c'est un truc de famille. Mais Jenaye, fille de l'ancien grand joueur de tennis Yannick Noah, a choisi de faire carrière dans le mannequinat. Sauf que la jolie jeune femme de 19 ans a récemment été rattrapée par ses gènes puisqu'elle est aujourd'hui en couple avec un sportif. Et pas des moindres.

Jenaye Noah a jeté son dévolu sur un joueur de l'équipe de France de handball, l'un des meilleurs d''ailleurs: l'ailier droit Luc Abalo, 32 ans.

Si les deux tourtereaux ont été très discrets sur leur vie privée jusqu'à présent, ils ont partagé ensemble dimanche 18 leur idylle sur les réseaux sociaux.

Luc Abalo a pour sa part publié une photo où on l'aperçoit en train de feuilleter un magazine de Madame Le Figaro, pour lequel sa chérie a posé en couverture. En légende, il a inscrit un petit commentaire mignon et en anglais: "Ma copine est tellement belle #fier".

Une publication partagée par Luc (@lucabalo19) le 17 Juin 2017 à 11h20 PDT

Jenaye a pour sa part posté une photo où son frère et son petit copain apparaissent. "Mes hommes sont les meilleurs" a-t-elle écrit en légende, ponctuant le tout du #bae (acronyme de "before anyone else", soit en français "avant tout le monde", et synonyme de "mon amour").

Une publication partagée par J E N A Y E N O A H (@justjenaye) le 17 Juin 2017 à 11h21 PDT

Rien ne dit si Yannick Noah approuve cette relation amoureuse. Toujours est-il que les rapports entre la jeune femme et son père sont toujours excellents comme elle l'a elle-même confié dans Madame Le Figaro. "Je sais que mon père est un grand. C'est le chef de famille (…) J'ai toujours besoin de le savoir à côté de moi".