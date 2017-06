Yoga Alien: la nouvelle tendance qui effraie Instagram

Alors que le yoga est à la mode dans toutes les salles de sport, une nouvelle pratique terrifiante fait le buzz sur le réseau social Instagram. Elle porte le nom de "Nauli". Lorsque les internautes tapent le hashtag #Nauli, ils peuvent tomber sur des photos et vidéos plus surprenantes les unes que les autres. On y voit de nombreuses sportives faire des contorsions du ventre, comme si elles avaient avalé un Alien. C'est pourquoi, les fans du réseau social ont surnommée ce nouveau sport: le "Yoga Alien". Plus de 5.000 personnes ont partagé leurs photos et vidéos avec ce hashtag.

Nauli practice at its best @aubrymarie demonstrates how she adds #nauli into her #yoga practice. Tag someone who can do this! #myyogalife Une publication partagée par Yoga (@yoga) le 22 Mars 2017 à 1h15 PDT

Même si cette nouvelle tendance effraie les internautes, le "Yoga Alien" favoriserait la digestion et permettrait de libérer les toxines. La technique consiste à expirer complètement afin d'isoler l'abdomen et à le placer sous la cage thoracique. Il faut ensuite contracter et libérer les muscles abdominaux de sorte à ce qu'ils donnent l'impression d'une danse du ventre.

I don't have much rhythm, but I think I caught the beat there for a second #aloyoga #beagoddess #nauli Une publication partagée par aubry wiltcher (@aubrymarie) le 3 Avril 2017 à 13h13 PDT

D'après le site Nauli.org, le Nauli peut être pratiqué à tout âge et à tout niveau d'expérience. Cependant, il est recommandé, surtout pour les débutants, de l'exercer avec des professeurs de yoga afin d'éviter de se faire mal et d'éviter les blessures. Ces mouvements sont à éviter par les femmes enceintes, par les personnes qui souffrent d'hernies, d'ulcères ou de problèmes cardiaques.

A noter, que cette pratique n'est pas nouvelle mais elle n'est généralement pas enseignée dans les cours de yoga.