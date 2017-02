YouTube: bientôt la fin des pubs obligatoires de 30 secondes

Nombreux sont ceux qui se sont probablement déjà énervés sur YouTube devant une publicité de 30 secondes, impossible à ignorer. Face à l'énervement de certains utilisateurs, Google (propriétaire de la plateforme de vidéos en ligne) a donc décidé de changer d'approche "afin de se concentrer sur un format qui fonctionne, que ce soit pour les utilisateurs ou les annonceurs".

Ainsi, pour le plus grand plaisir de certains internautes, la firme de Mountain View a annoncé par le biais d'un communiqué qu'à partir de 2018, les publicités de 30 secondes, visibles avant les vidéos, n'embêteront plus les utilisateurs. Elles pourraient être remplacées par des modèles de 20 secondes. Mais ces dernières resteront toutefois obligatoires.

Cette annonce intervient alors que Facebook est en pleine émergence dans le secteur de la vidéo en ligne. En plus d'avoir la volonté de satisfaire de nouveau ses utilisateurs, Google souhaite également éviter de se laisser devancer par le réseau social. Pour le directeur stratégique de l'agence média Born Social, Callum McCahon, cité par le média spécialisé Campaign, cette décision montre bien que "YouTube s'inquiète du réseau social. On sait que la vidéo est juste au coeur de la feuille de route de Facebook. Leur offre vidéo devient toujours plus attractive pour les marques et YouTube panique".

Cette modification aura toutefois peu d'impact sur les utilisateurs français. Jusqu'à présent, en France, la plupart des vidéos publicitaires peuvent être ignorées au bout de six secondes minimum. Ce qui n'est pas le cas dans de nombreux pays.