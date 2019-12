Youtubeurs les mieux payés en 2019 : deux enfants dans le top 3

Ryan Kaji et Anastasia Radzinskaya : ces noms ne vous disent probablement rien et pourtant, du haut de leur 8 et 5 ans, ces jeunes Youtubeurs star ont respectivement empoché 26 et 18 millions de dollars en un an.

Le compte en banque des Youtubeurs les mieux payés n’ont plus grand-chose à envier à celui des stars hollywoodiennes : quand Will Smith a touché près de 35 millions de dollars en 2019, le jeune Ryan Kaji, 8 ans, peut s’enorgueillir d’avoir rapporté plus de 26 millions de dollars entre le 1er juin 2018 et le 1er juin 2019. Ce montant cumule les revenus publicitaires, ceux liés aux contenus sponsorisés, à la vente de produits dérivés ou au nombre de visites.

Sa chaîne pour enfants, Ryan’s World comptent 23 millions d’abonnés. Créée en 2015, elle était à l’origine baptisée Ryan Toysreview et montrait le garçonnet californien (alors âgé de 3 ans) se livrer à « l’unboxing » de jouets : devant la caméra, il déballait ses cadeaux et les donnait son opinion à leur sujet. Aujourd’hui, Ryan’s World diffuse des vidéos ludiques et éducatives animées (Comment se forme un tsunami ?, Comment cultiver des bactéries) qui mettent régulièrement à contribution ses parents et ses deux sœurs. Au total, en 4 ans, les vidéos de Ryan ont été visionnées plus de 35 milliards de fois. Depuis janvier 2019, il a son propre show sur la chaîne pour enfants Nickelodeon.

Dude Perfect : Jackass version soft

Sur la deuxième marche du podium des Youtubeurs les mieux payés de l'année, on trouve les intrépides de la chaîne Dude Perfect. Version soft des Jackass, ils totalisent 20 millions dollars de revenus entre le 1er juin 2018 et le 1er juin 2019. Cette bande de jeunes Texans qui gagnent plutôt bien leur vie grâce à des vidéos d’exploits improbables : éteindre une bougie avec un pistolet à fléchettes en mousse, s’épiler intégralement les sourcils, boire du lait directement au pis d’une vache ou encore marquer un panier en lançant un ballon de basket depuis le haut des tribunes dans un stade.

Anastasia, 5 ans, 7 chaînes Youtube et 42 milliards de vues

Et sur la troisième marche, Anastasia Radzinskaya : cette fillette russe de 5 ans née avec une paralysie cérébrale n’aurait pas dû parler selon ses médecins. Le point de départ de sa success story a débuté avec la création par ses parents d'une chaîne YouTube qui devait leur permettre de partager les vidéos de ses progrès avec leurs proches. Aujourd’hui, la fillette en pleine forme se met en scène (souvent aux côtés de son papa) dans des vidéos sophistiquées où elle joue les princesses, conduit une mini voiture avec son chat ou va au zoo en famille. Le tout sur fond de rires en boîte, de voix off et d’animations. Les 7 chaînes de la petite Nastya (surnom d’Anastasia) cumulent plus de 42 milliards de vues et lui ont donc rapporté 18 millions de dollars en un an. Difficile de dire si un tel succès va durer. Mais si sa carrière d'influenceuse ne dure pas, Anastasia a un plan B : devenir dresseuse de dauphins ou médecin pour chats.