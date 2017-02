A 62 ans, Philippe Manœuvre papa de son troisième enfant, une petite fille

Il va ressortir les couches, les biberons et retrouver les joies de la paternité. L'ex-juré de La Nouvelle Star, Philippe Manœuvre est devenu le papa d'une petite fille prénommée Lily Rock. Agé de 62 ans et après avoir passé 24 ans à la tête du magazine Rock & Folk, le sexagénaire a donc décidé de donner un nouveau sens à sa vie en prenant sa retraite. "Je pense que l'on arrive à la fin d'un cycle", a-t-il expliqué au Parisien précisant qu'à son âge "c'est bien de passer la main". Désormais, il compte bien se consacrer à plein temps à sa famille: "je vais prendre le temps pour écrire des livres et m'occuper de ma femme et mes enfants (…) Une autre aventure commence. Aujourd'hui, c'est la fin de mon adolescence".

Un bonheur qu'il partage avec Candice de La Richardière qu'il a épousée en juin 2014. Avec elle, il a déjà eu un petit garçon prénommé Ulysse, né le 24 décembre 2011. Le critique musical est également papa d'une autre fille, Manon (29 ans), fruit de son amour avec l'actrice britannique Carey More.

Désormais jeune retraité, le spécialiste de la musique a expliqué, en parallèle, ne pas se faire de souci pour l'avenir de Rock & Folk, "d’autant que le journal est sain, à flot, avec 50.000 ventes et 360.000 lecteurs par mois, parce que nous sommes très lus dans les médiathèques". Il a toutefois donné un conseil à son successeur, Vincent Tannières, ancien directeur artistique du mensuel âgé de 50 ans: "il y a besoin, dans la presse rock comme dans le rock tout court, de sang neuf. A force, on connaît les ficelles et on peut virer blasé, cynique… Jamais de la vie. Un journal ne vit que de ses erreurs. A lui de les faire", a-t-il ainsi déclaré.