Adele: la chanteuse annule plusieurs dates de sa tournée en raison d'un problème de santé

Elle ne peut plus remonter sur scène. En raison d'un problème de santé, la chanteuse Adele a annulé les deux derniers concerts de sa tournée mondiale (123 dates), prévus ce week-end au stade de Wembley à Londres. C'est sur son compte Twitter, dans la nuit de vendredi 30 juin à ce samedi 1er juillet, qu'elle a annoncé la nouvelle.

"Les deux derniers soirs à Wembley ont été les plus gros et les meilleurs concerts de ma vie. Cependant, j’ai lutté vocalement. J’ai dû pousser bien plus que d’habitude. J’avais l’impression de devoir éclaircir ma gorge en permanence (…). Je suis allée voir mon docteur ce soir parce que ma voix ne sortait pas du tout aujourd’hui, et il s’avère que j’ai endommagé mes cordes vocales. Sur avis médical, je suis tout simplement incapable de monter sur scène ce week-end", a-t-elle expliqué avant de s'excuser auprès de ses fans.

"Je suis désolée, désolée de vous décevoir. Je suis désolée pour les soirées que vous auriez passées avec vos proches et les souvenirs que vous en auriez gardé ensemble. Je suis désolée pour le temps et l’argent que vous avez dépensé pour organiser vos voyages". En parallèle, la chanteuse de 29 ans a précisé que les billets seront remboursés si les concerts ne pouvaient pas être reprogrammés.

Celle qui a vendu le plus de disques au monde en 2015 selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique (Ifpi), a fait, pour le moment, un sans faute côté carrière. En trois albums seulement, elle a vendu plus de 57 millions de disques à travers le monde (en numérique ou en CD). Baptisé 25, son dernier disque sorti fin 2015, marqué par le tube Hello, s'est par exemple déjà vendu à plus de 17 millions d'exemplaires. Seulement voilà: à la surprise générale, la chanteuse a laissé entendre il y a quelques jours qu'elle ne comptait plus repartir en tournée dans les mois et années à venir.

"Je souhai­­tais donner mes derniers concerts à Londres car je ne sais pas si je repar­­ti­­rai en tour­­née un jour. Je voulais donc que ces derniers instants se passent chez moi", avait-elle expliqué. Mais que les fans se rassurent: la chanteuse ne compte pas pour autant mettre un terme à sa carrière.