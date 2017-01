Alanis Morissette: son ex-manager confie lui avoir volé 5 millions de dollars

Il risque 23 ans de prison. L’ancien manager d'Alanis Morissette, Jonathan Todd Schwarz, a avoué mercredi 18 lui avoir volé près de cinq millions de dollars (près de 4,8 millions d'euros) lorsqu'il travaillait à ses côtés. Les faits se sont produits entre 2010 et 2014. Durant cette période, cette somme avait été retirée du compte de la chanteuse canadienne sans qu'elle le sache. "M. Schwartz a été engagé pour protéger l'argent de ses clients en le gérant professionnellement mais au lieu de cela il s'est approprié des millions afin de s'enrichir personnellement", a expliqué l'assistant en charge du FBI à Los Angeles.

Consciente de l'escroquerie, la musicienne, dont la fortune est estimée par plusieurs médias à 45 millions de dollars (42 millions d'euros), avait alors porté plainte en mai dernier contre son ex-manager. Lors de ses différentes auditions, l'homme de 48 ans a expliqué avoir investi une partie du pactole dans une entreprise illégale de marijuana, selon les procureurs chargés de l'affaire. Il a par ailleurs révélé avoir détourné plus de 1,7 millions de dollars (1,6 millions d'euros) à deux autres célébrités, dont les noms n'ont pas été révélés.

Selon le cabinet de gestion GSO Business Management, qui employait Jonathan Todd Schwartz, il menait la belle vie et s'était même payé des vacances à 50.000 dollars à Bora Bora en Polynésie. En revanche, il traînait une dette de jeu de 75.000 dollars. Sans grande surprise, l'établissement a également porté plainte à son encontre.

Accusé de fraude par voie électronique et fausse déclaration d'impôts pour avoir omis de déclarer les fonds détournés, il encourt jusqu'à 23 ans de prison. Le juge pourrait toutefois revoir la durée de cette peine à la baisse et la ramener entre quatre et six ans puisqu'il a plaidé coupable au tribunal fédéral de Los Angeles. L'audience aura lieu le 1er février prochain.