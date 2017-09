Amel Bent enceinte? la photo qui en dit long

Amel Bent s'apprête-t-elle à annoncer un heureux évènement? C'est en tout cas ce que suggère une photo publiée samedi 9 sur Instagram. Dessus, les internautes peuvent voir la chanteuse vêtue de cuissardes et d'une robe noire moulante, laquelle laisse apercevoir un petit ventre arrondi. Pour le moment, aucune annonce officielle n'a été faite dans les médias mais nombreux sont les fans qui lui ont déjà adressé des messages de félicitation.

Cette photo n'est pas sans rappeler celle publiée mi août sur laquelle la chanteuse était allongée sur un transat en maillot de bain. Là aussi, les internautes pouvaient distinguer son baby bump.

La jeune femme, qui s'est fait connaître dans l'émission Nouvelle Star, pourrait donc d'ici peu agrandir sa famille, un an et demi après la naissance de sa fille, Sofia. Une heureuse nouvelle qui prouve que l'histoire d'amour qu'elle vit actuellement avec Patrick Antonelli n'a pas été entachée par son incarcération.

Principal suspect dans une affaire de fraude au permis de conduire, ce dirigeant d’auto-école avait été mis en examen et placé en détention provisoire en mai 2016. Suspecté d’avoir monté une escroquerie visant à faire obtenir, contre rémunération, le permis de conduire à des personnalités (les footballeurs Samir Nasri, Jérémy Ménez et Layvin Kurzawa ou le présentateur de Canal+ Ali Baddou sont cités) sans jamais qu’ils ne se présentent à l’examen, il était finalement sorti de prison quatre mois plus tard, en septembre de la même année.