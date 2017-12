Appel au boycott: la chanteuse Lorde annule son concert à Tel-Aviv

Elle a fait machine arrière. Alors qu'elle devait se produire en juin prochain à Tel-Aviv (Israël) dans le cadre de sa tournée, la chanteuse Lorde a annulé son concert après avoir été la cible de nombreuses remarques. En effet, l'artiste pop de 21 ans s'est retrouvée confrontée aux critiques des militants néo-zélandais et internationaux qui appellent à un boycott économique, culturel ou scientifique d'Israël pour mettre fin à l'occupation et à la colonisation des Territoires palestiniens.

Finalement, après réflexion, la chanteuse néo-zélandaise a décidé de renoncer à son passage. "J'ai reçu un nombre énorme de messages et de lettres, et j'ai beaucoup discuté avec plein de gens aux opinions différentes, et je crois que la bonne décision à ce stade, c'est d'annuler le show", a-t-elle écrit dans un communiqué publié par Naranjah, les promoteurs israéliens du spectacle.

Celle qui s'est fait connaître par le titre Royals, a toutefois tenu à s'excuser auprès de ses fans, reconnaissant qu'elle avait fait une erreur: "Je suis vraiment désolée d'être revenue sur mon engagement envers vous. J'espère qu'un jour, nous pourrons tous danser".

Suite à cette annonce, qui a probablement fait des déçus, la ministre de la Culture israélienne a tenu à lui écrire un petit mot, via un communiqué, dans lequel elle lui a fait comprendre qu'elle espérait qu'elle revienne sur sa décision. "Lorde, j'espère que vous pouvez être une +pure héroïne+, comme dans le titre de votre dernier album, être une héroïne de la culture pure, libre de toute - ridicule - considérations politiques étrangères", a-t-elle ainsi écrit.

La décision de la jeune femme intervient dans un contexte particulièrement tendu. En effet, quelques semaines plus tôt, Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, décidant dans la foulée de déplacer l'ambassade des Etats-Unis en Israël de Tel-Aviv vers la ville sainte. Une décision qui a provoqué la colère des Palestiniens mais qui a, sans grande surprise, été applaudie par Israël.