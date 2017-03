Après son terrible accident de la route, la chanteuse Jenifer annule sa tournée de concerts

"J'ai le cœur trop lourd". Rescapée d'un terrible accident de la route dans la nuit de dimanche 5 à lundi 6, la chanteuse Jenifer est une miraculée qui reste naturellement sous le choc. Par respect aux victimes et à leurs familles, elle a décidé d'annuler toutes les dates de sa tournée initialement prévue du 13 mars au 22 juillet.

Le van dans lequel se trouvaient l'artiste, son manager et des membres de son groupe la nuit du drame a percuté une voiture. Si la chanteuse s'en est sortie avec simplement une coupure au tibia, tous les passagers de la voiture n'ont pas eu la même chance: une jeune femme de 23 ans et un homme de 28 ans sont morts tous les deux. Le troisième passager de ce véhicule est quant à lui toujours dans un état grave.

"Nous avons eu une chance inouïe", avait confié la chanteuse sur Twitter après l’accident. Chamboulée par ce drame, Jenifer s’est exprimée dans un long message publié mercredi 8 sur Facebook: "je ne cesse de penser à la douleur des familles des victimes. Toutes mes pensées les accompagnent jour et nuit, a-t-elle confié. J’ai le cœur trop lourd pour trouver les forces physiques et psychologiques nécessaires à cette somme de moments de joies et de communion qu’un concert se doit d’être…".

Nous avons eu une chance inouïe. Toutes mes pensées, nos pensées vont aux victimes et à leur famille. — Jenifer (@JeniferOfficiel) 6 mars 2017

Profondément touchée, la star de 34 ans a également pris cette décision en pensant à ses fans: "au regard de ce drame, vous comprendrez mon incapacité à poursuivre cette tournée dans l’immédiat. C’est une marque de respect que je dois aux personnes directement touchées par cet accident. Je le dois aussi à mon public, il mérite que je lui donne le meilleur et j’en suis incapable dans de telles circonstances".

Pour terminer, la chanteuse est restée évasive quant à la date de son retour sur scène: "je pense très fort à mes musiciens, mes techniciens et toute mon équipe de tournée qui comprendront que ces quelques semaines d’interruption sont et me sont nécessaires. Je vous embrasse fort, à très vite, Jen".