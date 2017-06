Attentat à Londres: le concert d'Ariana Grande maintenu à Manchester

Deux semaines après l'attentat à Manchester, une nouvelle attaque terroriste est venue frapper de plein fouet la ville de Londres, faisant sept morts et une cinquantaine de blessés. Toutefois, malgré les nouveaux évènements tragiques, le concert en hommage aux victimes de Salman Abedi, organisé par Ariana Grande, aura bel et bien lieu ce dimanche 4 au soir à Manchester, ont confirmé les autorités.

"Nous ne devons pas avoir peur. Au nom de tous ceux qui sont affectés (par le terrorisme) ici et dans le monde entier nous allons unir nos voix et chanter fort!", a indiqué Scooter Braun, le manager de la chanteuse. Et d'ajouter: "Je suis heureux de vous dire que nous avons le soutien total de la police de Manchester et du gouvernement. (...) Aujourd'hui, nous sommes debout, ensemble"

En plus de la jeune star américaine, une pléiade d'autres artistes tous plus célèbres les uns que les autres se produiront ce soir là en soutien aux victimes de l'attentat: Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, Robbie Williams, Black Eyed Peas, Little Mix ou encore Niall Horan des One Direction. Quant aux bénéfices de la billetterie, ils seront reversés au fonds d'urgence mis en place pour aider les proches des victimes de cette attaque. Retransmis en direct sur TMC à partir de 20h, l'évènement se tiendra à l'Emirates Old Trafford, un stade de cricket pouvant accueillir jusqu'à 50.000 personnes. Il sera placé sous très haute sécurité par les services de protection britannique.

Pour rappel, Londres a de nouveau été attaquée alors que touristes étrangers et fêtards anglais profitaient de la soirée, dans les bars et restaurants branchés de la capitale. Trois individus, abattus par la police par la suite, ont foncé dans la foule avec leur véhicule avant de sortir poignarder des passants. Il s'agit de la troisième attaque terroriste sur le sol britannique en moins de trois mois. Deux semaines plus tôt, le 22 mai dernier, un kamikaze s'était fait exploser à la fin du concert d'Ariana Grande à Manchester, faisant 22 morts et plus de 100 blessés.

Une attaque meurtrière qui avait eu lieu deux mois jour pour jour après celle de Londres qui avait fait cinq morts. Sur le pont de Westminster, un homme avait foncé dans la foule avec un véhicule avant de poignarder un policier.