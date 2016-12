Avril Lavigne VS Mark Zuckerberg: la chanteuse s'attaque au patron de Facebook (VIDEO)

Avril Lavigne n'est pas contente et le fait savoir. En cause: les moqueries de Mark Zuckerberg sur Nickelback, le groupe dans lequel chante Chad Kroeger, son ex-mari. Il y a quelques jours, le patron de Facebook a publié une vidéo sur le réseau social afin de promouvoir sa nouvelle application de commande vocale, baptisée Jarvis. Il "peut vous jouer tous vos morceaux préférés", a-t-il notamment expliqué aux internautes avant de lancer un: "passe-nous une bonne chanson de Nickelback".

C'est alors que le logiciel s'est mis à lancer une vanne sur le groupe de rock, cible depuis plusieurs années de plaisanteries: "il n'existe pas de bonne chanson de Nickelback". Ce à quoi Mark Zuckerberg a répondu: "bien. C'était un test". Au total, la vidéo, publiée le 20 décembre, a déjà été visionnée plus de 23 millions de fois et partagée plus de 250.000 fois sur le réseau social.

Mais face à cette "mauvaise blague", la chanteuse a poussé un coup de gueule et a tenu à mettre les choses au clair avec le patron de Facebook. "Cher Mark, de nombreuses personnes utilisent tes produits, certains les aiment, d’autres non. Quoi qu’il en soit, même si tes goûts musicaux t’appartiennent, ta blague à propos de Nickelback était de bien mauvais goût", a-t-elle écrit. Et d'ajouter: "quand on a une voix qui porte comme la tienne, il est de bon ton de se montrer responsable avec ce genre de brimades, surtout vu le monde dans lequel nous vivons". Pour finir, la chanteuse de 32 ans a évoqué, via les hashtags, les 50 millions d'albums vendus par le groupe à travers le monde.

Après deux ans de mariage, les deux artistes se sont séparés en septembre 2015. "A travers notre mariage mais aussi la musique, nous avions créé des moments inoubliables. Nous sommes et serons toujours les meilleurs amis et nous prendrons toujours soin de l'autre", avait-elle écrit dans un message posté sur son compte Instagram. On en a désormais la preuve.

(Voir ci-dessous la vidéo de Mark Zuckerberg):