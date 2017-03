Justin Bieber s'en prend encore à une fan: "Tu me dégoûtes!" (VIDEO)

Coutumier du fait, Justin Bieber a une nouvelle fois créé un bad buzz (mauvaise publicité) ce week-end. Vendredi 10, avant un concert prévu à l'Etihad Stadium le soir même, alors qu'il se promenait dans les rues de Melbourne en Australie (il y est en tournée actuellement et doit encore chanter lundi 13 à Brisbane et mercredi 15 à Sydney) en mangeant une glace, il a été repéré par une horde de fans. Certains d'entre eux, dont une jeune fille de 20 ans, n'ont pu s'empêcher de demander une photo, qu'il a refusée calmement dans un premier temps. Mais Sabah Helal, la fan en question, a insisté, a sorti son téléphone et a tenté de faire un selfie avec son chanteur canadien préféré. Ce qui ne lui a pas du tout plu.

Justin Bieber foi fotografado neste sábado em Melbourne,Austrália - (Sáb,11 de Março 2017). #JustinBieber #PurposeTour #Beliebers #Instagram Une publication partagée par Bieber Notícias (@biebernoticiass) le 11 Mars 2017 à 5h59 PST

"Tu violes ma vie privée. Je ne veux pas faire de photo avec toi" lui aurait-t-il d'abord lancé, pour la refroidir. Avant d'ajouter: "Regarde-toi… Tu me dégoûtes". Puis de repartir dans sa voiture aux vitres teintées, comme on peut le voir sur les vidéos amateurs tournées sur place. Sabah, effondrée, est rentrée en pleurs chez elle d'après sa mère qui s'est confiée au Herald Sun. "Ma fille a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle mourait d’envie de le rencontrer et il l’a humiliée" a-t-elle expliqué.

Justin Bieber est réputé pour ses excès de colère, même envers son immense communauté de fans (plus de 92 millions de followers sur Twitter et plus de 80 millions sur Instagram). Fin 2016, en plein concert, il avait demandé à ses admiratrices d'arrêter de crier quand il parlait, avant de quitter la scène face aux huées du public.

(Voir ci-dessous la vidéo montrant Justin Bieber insulter une fan)