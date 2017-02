Oscars: la robe sexy de Katy Perry dévoile une partie de ses fesses

Ce n'était à la base pas un dos nu. La robe très sexy et de couleur bronze -signée Jean-Paul Gaultier- que la chanteuse Katy Perry portait pour la soirée Vanity Fair, en marge des Oscars dimanche 26, en a ébloui plus d'un. Ses longues jambes fines et fuselées ressortaient très bien dans cette tenue. Mais de dos, il y a autre chose qui ressortait… En effet, une fente mal placée laissait entrapercevoir une petite partie des fesses de la jeune femme, venue avec son compagnon et acteur Orlando Bloom.

C'est une photo prise en coulisses, alors qu'elle regardait la retransmission de la cérémonie des Oscars en compagnie de James Corden (humoriste et animateur britannique), qui a révélé l'envers du décor. L'histoire ne dit pas si le postérieur de la jeune femme a fait craquer la robe car trop bombé ou si la tenue était déjà trop petite avant qu'elle ne l'enfile.

I'm confused by the back of the dress @katyperry pic.twitter.com/ir8Bot1Wlq — Amy (@xamyrosex) 27 février 2017

Katy Perry a déjà fait parler d'elle récemment, lors d'une autre cérémonie, à la fois pour son tacle à Britney Spears, mais aussi (déjà) pour sa robe qui n'a pas convaincu les internautes. C'était lors des Grammy Awards 2017, récompensant les performances musicales de l'année passée.

Alors qu'elle était interrogée sur le bord du tapis rouge au sujet de la robe transparente de Britney Spears, Katy Perry a évoqué le passé sombre de l'interprète de Toxic, assurant que, elle, ne s'était "pas encore rasée la tête". Les fans de Britney ont vu rouge sur les réseaux sociaux, arguant notamment que côté vestimentaire, avec son haut argenté disco et sa jupe en plumes grises (pas du goût de tous visiblement), Katy Perry n'avait aucune leçon à donner.