Benjamin Biolay accuse Grégoire de plagiat, qui lui répond (vidéos)

Rien ne va plus entre Grégoire et Benjamin Biolay. Et pour cause, le second accuse le premier d'avoir plagié sa chanson Ton héritage. Le chanteur lyonnais voit en effet des similitudes entre son œuvre et la chanson de Grégoire Mes enfants.

Pour prouver qu'il s'agirait presque d'un plagiat, le chanteur s'est donc amusé à "ajouter le couplet manquant" de la chanson Mes enfants. "Sachez que copier c'est pas beau; Même si travailler c'est trop dur; Qu'entre 100 notes et 3000 mots; Qu'entre les cris et les murmures; Y a moyen de faire un morceau; Surtout pour sa progéniture; Sans faire d'emprunt ou pas trop; Et sans se faire gauler c'est sûr; Qu'il n'y a que la honte qui dure", chantonne Benjamin Biolay sur son compte Instagram.

Et de poursuivre: "Vas-y mon Grégoire , dépouille ma chanson. PS: pas beau la captation d’héritage". Ajoutant au passage "je préfère encore qu’il chante Oasis".

"C’est la cour de récré. Des chansons d’un père qui parle à ses enfants, il y en a des milliers à commencer par Mistral gagnant ou Morgane de toi de Renaud. Personne n’a le monopole de ce genre de morceaux. En ce qui me concerne, je me suis inspiré d’un poème de Rudyard Kipling qui date de 1910. Alors, à partir de cette date, personne n’a le droit d’écrire un texte pour son enfant? Et puis dans sa chanson, Biolay parle de lui à sa fille. Moi je donne des conseils universels à mes enfants", s'est défendu Grégoire au Parisien.

Et d'ajouter: "La suite d’accords de nos deux chansons existe depuis des millions d’années et elle n’est pas la même sur tout le morceau. Les mélodies ne sont pas identiques. Et moi c’est un texte récité et lui chanté. Biolay a un refrain et pas moi. La seule ressemblance c’est l’ambiance piano-voix. Il n’y en a pas plus que ça. Ce n’est pas un plagiat". Pour preuve, il a mis en ligne une vidéo où il joue au piano Ton héritage, puis I Will Survive, Le temps des fleurs, Les feuilles mortes et enfin sa propre chanson, Mes enfants, pour montrer que la mélodie est à chaque fois la même.

C’est la récré mon BB? Personne n’a le monopole d’une suite d’accords Monsieur « Me Myself and I » et personne n’a le monopole d’un thème : relis « si... » de kipling, enfin lis-le plutôt... bonne année quand même... @Benjamin_Biolay pic.twitter.com/kxxZPuGJ1i — Gregoire Officiel (@Gregoireoff) 31 décembre 2017

Des propos auxquels a répondu Benjamin Bioley par le biais d'une story publiée, là encore, toujours sur Instagram, comme l'a repéré BFMTV. "Le maître de musique. Il nie comme jamais. J'en étais sûr mais on s'est bien marrés!", a déclaré le musicien.