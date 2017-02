Beyoncé enceinte de jumeaux, Céline Dion lui donne des conseils avant la naissance

Dans quelques mois, Beyoncé donnera naissance à des jumeaux, un heureux évènement qui ne cesse de faire parler sur les réseaux sociaux. Et à l'approche du jour J, sa copine Céline Dion a tenu à lui prodiguer quelques conseils. Interrogée par E! News, la chanteuse québécoise, déjà maman de jumeaux, a estimé qu'il s'agissait d'une "double bénédiction".

"Je pense qu’elle est très bien prépa­­rée pour ce qui arrive. Elle est très entou­­rée. Elle est magni­­fique, elle fait rêver les femmes, elle est belle… Et quand elle fait quelque chose, il n’y a pas grand-chose qui peut se mettre sur sa route", a-t-elle confié avouant que l'arrivée des bébés risquait en revanche de bousculer un peu les habitudes. "Il devrait y avoir de l’ac­­tion chez eux dans les mois à venir", a-t-elle expliqué lui conseillant au passage d'engager du personnel: "elle gagne assez bien sa vie pour avoir tout le person­­nel possible pour l’ai­­der. Même si rien ne remplace jamais une maman… Et c’est une très bonne mère, j’en suis certaine!".

C'est sur Instagram que la star, mariée au rappeur et producteur Jay Z depuis 6 ans, avait annoncé le 1er févier dernier être à nouveau enceinte, postant une photo de son ventre tout rond. Le cliché est d'ailleurs aujourd'hui le plus "liké" de l'histoire du réseau social avec plus de 10,5 millions de "j'aime". Jusqu'à présent, le record était détenu par la chanteuse Selena Gomez avec 6,3 millions de clics.

En légende de cette photo très médiatisée, était écrit: "nous voudrions partager avec vous notre joie et notre bonheur. Nous avons été bénis à deux reprises. Nous sommes incroyablement reconnaissant car notre famille va doublement s'agrandir et nous vous remercions pour tous vos voeux". Pour celles et ceux qui l'ignorent, le couple star est déjà parent de Blue Ivy, âgée aujourd'hui de 5 ans.