Beyoncé et Jay-z annoncent une nouvelle tournée commune (vidéo)

C'est certainement l'événement musical de la journée: Jay-z et Beyoncé ont annoncé qu'ils se produiront ensemble en France en juillet prochain. C'est la chanteuse qui l'a révélé ce lundi 12 sur ses comptes Instagram et YouTube.

On the Run Tour II passera en effet par Paris et Nice, au Stade de France de Saint-Denis et à l'Allianz Riviera, les 14 et 17 juillet prochains.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe et la vidéo Instagram publiée pour l'occasion a été likée près d'un million de fois en seulement deux heures.

Ce n'est pas la première fois que le couple star organise une tournée commune. On the Run Tour, avec laquelle ils avaient fait le tour du monde en passant (déjà) par le Stade de France, avait été organisé en 2013 et 2014.

Près d'un million de personnes étaient alors allées les applaudir. Les deux stars avaient alors gagné pas moins de 109 millions de dollars, soit plus de 88 millions d'euros.

Cette année les places seront en vente dès lundi 19 à 10h. Il faudra très certainement se rendre sur les sites de réservation sans attendre vu l'engouement que suscite l'annonce de cette nouvelle tournée. Le prix des places variera de 29 à 139 euros.

Les deux stars sont en plus sur le point de dévoiler un album commun, d'après des rumeurs persistantes. Les fans français seront donc parmi les premiers à voir ces chansons en live.

Les plus grands fans de la diva se donneront quant à eux rendez-vous le 13 avril prochain au festival Coachella en Californie. Beyoncé avait annulé sa venue à l'événement l'année passée après avoir annoncé sa seconde grossesse. Cette fois-ci, elle fera bien le show lors du festival le plus glamour des Etats-Unis.