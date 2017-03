Les Enfoirés 2017: "Mission Enfoirés", le nouveau spectacle de la troupe diffusé ce vendredi soir à 21h

TF1 et RTL diffuseront le concert 2017 des Enfoirés au profit des Restos du Coeur ce vendredi 3, à 21h. Le spectacle nommé "Mission Enfoirés" a été enregistré fin janvier au Zénith de Toulouse. C'est un moment un peu spécial que vont pouvoir visionner les téléspectateurs. Car pour la première fois de l'histoire des Enfoirés, le show se fera sans Jean-Jacques Goldman.

Le spectacle aura des allures de révolution française. Equipés de pelles, de fourches et de drapeaux rouge, les artistes emmèneront le public en 1789 avec la chanson de Daniel Balavoine Je ne suis pas un héros. Julien Clerc, M Pokora, Patrick Bruel ou encore Garou seront des sans-culottes. Ce sera l'une des 17 chansons chantées, et l'un des trois tableaux medley prévus.

Pour rester dans l'ambiance de la campagne présidentielle, il y aura aussi un débat politique de la plus haute importance. La question principale: qui pour remplacer Jean-Jacques Goldman à la tête des Enfoirés? Avec un Mickaël Youn, très en forme, à l'animation.

Autre temps fort, Patrick Fiori, Amel Bent et le petit nouveau Kendji Girac revisiteront la chanson Encore un soir de Céline Dion. Cette édition sera aussi synonyme d'émotion et d'épuration sur le plan vocal. "Renouer avec cet esprit de simplicité, ça fait partie des petit bijoux de ce cru 2017", a d'ailleurs confié Zazie. La chanson Le portrait de Calogero figure aussi au programme au même titre que Hello d'Adèle (reprise par Jenifer et Nolwenn).

L'année dernière, plus de 11 millions de téléspectateurs étaient réunis devant leur écran pour écouter les reprises des Enfoirés.