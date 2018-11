Booba se retire de la marque Ünkut et critique ses associés

L'année 2018 aura été compliquée et conflictuelle pour le rappeur Booba. Après ses déboires judiciaires (et son passage en prison) suite à la bagarre avec le rappeur Kaaris à Orly en été, le "duc de Boulogne" vient d'annoncer la fin d'une aventure vieille de presque 15 ans: celle de sa participation dans la marque de vêtements Ünkut.

Booba a en effet annoncé dimanche 18 qu'il se retirait du capital de l'entreprise exploitante de la marque, Izi Trading, qu'il avait contribué à fonder en 2004 et dont il n'était plus qu'un actionnaire minoritaire (à 41%). Mais l'artiste, Elie Yaffa de son vrai nom, en profite au passage –n'ayant pas perdu le goût de la remarque cinglante– de ponter du doigt ses deux associés les frères Jérôme et Laurent Abiteboul. "Alerte! Les frères Abiteboule (sic) ont disparu, je répète les frères Abiteboule ont disparu. Ils seraient entre la Thaïlande et l'Angleterre. Si jamais vous les croisez dites-leur que je m'inquiète" écrit Booba sur son compte Instagram, laissant entendre que ses partenaires étaient peu fiables à ses yeux.

Booba avait d'ailleurs déjà épinglé Jérôme Abiteboule en juillet dernier: alors que l'homme d'affaire venait de signer un partenariat avec le boxeur Tony Yoka, Booba mettait en garde le sportif en décrivant un "escroc notoire, menteur, incompétent et mauvais payeur". Ambiance.

Si Booba va donc perdre les dividendes conséquents que lui permettaient de générer Ünkut et ses 15 millions d'euros de chiffre d'affaires (en 2015), il lui restera, outre ses revenus musicaux, sa chaîne de radio OKLM et sa marque de whisky D.U.C.