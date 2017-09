A bout de nerfs, Lady Gaga va faire une pause dans sa carrière

L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Alors qu'elle se trouvait vendredi 8 au Festival du film de Toronto pour la présentation du documentaire qui lui est consacré, Lady Gaga a annoncé une bien triste nouvelle. "Je vais faire une pause, je ne sais pas combien de temps. J'ai hâte de réfléchir, de ralentir un moment et de guérir, car c'est important", a annoncé vendredi 8 Lady Gaga.

En effet, dans le long-métrage baptisé Gaga: Five Foot Two, la chanteuse a avoué souffrir de douleurs chroniques depuis plusieurs années. "Maintenant, je suis une femme qui souffre, et plus une fille", a-t-elle notamment déclaré faisant référence à sa lutte contre la dépression mais aussi à l'anorexie et à la boulimie dont elle a souffert lorsqu'elle était adolescente.

Devant la presse, Lady Gaga a donc évoqué ses maux, expliquant que cette "pause" était réellement nécessaire pour sa santé. "Ma douleur ne m'est d'aucune utilité sauf si je la transforme en quelque chose qui me bénéficie. J'espère que les gens souffrant des mêmes maux et qui verront le film sauront qu'ils ne sont pas seuls", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter: "Il y a une partie de moi, très importante en fait, qui croit que la douleur est un micro. Ma vie a changé de la plus merveilleuse des façons (depuis dix ans) et je ne la changerais pour rien au monde, mais elle comprend aussi les moments les plus sombres".

Mais que les fans se rassurent: cette petite pause ne signifie pas que la chanteuse sera absente des écrans radars. "Cela ne veut pas dire que je ne vais rien créer. Cela ne veut pas dire que je ne prépare rien", a-t-elle précisé.

Pour rappel, le film Gaga: Five Foot Two sera disponible sur Netflix le 22 septembre.