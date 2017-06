Katy Perry classe ses ex: Diplo, John Mayer et Orlando Bloom, qui est le meilleur coup? (vidéo)

C'est une nouvelle qui a certainement ravi les interessés, sans doute moins leurs copines actuelles. La chanteuse Katy Perry a décidé de laisser ses fans entrer dans son intimité, en se filmant en direct pendant 24 heures pour promouvoir son nouvel album intitulé Witness. Le tout était retransmis sur YouTube.

Si son brossage de dents n'a pas vraiment intéressé les internautes, son entrevue avec le bloggeur James Corden, qu'elle a invité pour une petite partie d'un jeu ressemblant peu ou prou à "action ou vérité", a dû satisfaire leur curiosité en matière d'informations croustillantes. Le but du jeu était simple: James Corden lui posait des questions, et à chaque refus, elle devait manger quelque chose de vraiment pas appétissant (clin d'œil à son nouveau single Bon Appetit?).

VIDEO | Check out Katy ranked her lovers from best to worst:1 - John2 - Orlando3 - Diplo pic.twitter.com/NmDPUMGJSu — John Mayer Snaps (@johnmayersnaps) 11 juin 2017

Et la question qui fait le buzz depuis ce lundi 12 est la suivante: "Du meilleur au pire au lit... Peux-tu classer Orlando Bloom (acteur), Diplo (producteur) et John Mayer (chanteur)?" Après avoir crié qu'elle ne pouvait pas répondre à cette question, et qu'ils étaient tous "des amants incroyables", elle s'est finalement ravisée à la vue de la tablée peu ragoutante qui l'attendait.

Et l'heureux vainqueur de ce classement est… le chanteur John Mayer, qu'elle a fréquenté pendant 18 mois entre 2012 et 2014. Orlando Bloom, avec qui elle est restée un peu plus d'un an, décroche la médaille d'argent du meilleur coup au lit. Le producteur Diplo n'arrive pour sa part que troisième.

Mais que ceux qui ne sont pas arrivés en tête se rassurent. Si elle le pouvait, elle remettrait volontiers le couvert avec chacun de ces beaux gosses. Avis aux amateurs.