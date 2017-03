Les Enfoirés 2017: Nolwenn Leroy fâchée avec Jenifer? Elle répond aux rumeurs

Le concert des Enfoirés diffusé ce vendredi 3 au soir a quelque chose de doublement historique. D'abord c'est la première fois que la troupe des Restos du Cœur se produit sans son maître de cérémonie attitré. Jean-Jacques Goldman a en effet passé la main à des artistes comme Pascal Obispo, Grégoire, Lorie et Michaël Youn pour la mise en scène du show. Mais c'est aussi une édition inédite car pour la première fois depuis qu'elles ont intégré les Enfoirés, Jenifer et Nolwenn Leroy -toutes les deux issues de la Star Academy- vont partager un duo sur Hello d'Adele.

Et pourquoi est-ce si exceptionnel? Si l'on en croit les rumeurs, les deux chanteuses ne s'aimeraient pas beaucoup... Paraît-il à cause d'une rivalité qui remonte aux prémices de leurs carrières. Il est vrai qu'elles ont souvent été opposées à la sortie de Star Academy (Jenifer a gagné la première saison, Nolwenn la deuxième). Laurent Luyat, présentateur sportif sur France Televisions, avait aussi avoué il y a quelques années que la Bretonne avait été verte de rage quand il l'avait comparée à l'interprète de Paradis secret lors d'un numéro de Village Départ (émission diffusée avant chaque étape du Tour de France).

Mais à la veille de la diffusion de Mission Enfoirés, Nolwenn Leroy a tenu à mettre les choses au clair en répondant à ces rumeurs dans TV Mag. "Tout se passe très bien entre nous. Malgré ceux qui nous inventent des brouilles. Nous sommes les premières à prendre de la distance et en rire. Nous sommes rodées…" a-t-elle déclaré pour mettre fin à ce malentendu. Il y a quelques jours, elle a également publié une photo sur Instagram où l'on voit les deux jeunes femmes chanter côte à côte. Emoji cœur à la clé.