"The Voice": M Pokora prend la porte, la production aurait choisi Christophe Maé pour le remplacer (vidéo)

Après le show spectaculaire de samedi 10 au soir pour la finale de la saison 6 de The Voice, remportée par Lisandro Cuxi de l'équipe de M Pokora, personne ne s'attendait à une telle nouvelle. Mais selon une information dévoilée mercredi 14 au soir par Voici, la production du télé-crochet à succès de TF1 aurait choisi de se séparer du chanteur.

"Ils estiment que Matt Pokora n’a pas su prendra la place qu’il devait dans le show. Et même si Lisandro a raflé la mise, Matt n’a pas suffisamment brillé aux yeux des professionnels du petit écran" aurait ainsi confié une source anonyme. Qui aurait même ajouté que M Pokora tente et tentera publiquement de faire passer cette éviction comme une décision personnelle.

"Lui dit à tout le monde qu’il s’agit de sa décision et qu’il n’aura pas le temps pour assurer le rôle de coach l’an prochain. Mais c’est plus compliqué que ça" a expliqué la même source.

Les rumeurs de tensions entre le beau gosse et Mika seraient-elles donc plus que des rumeurs? "MP" a-t-il vraiment tant la grosse tête que cela? Va-t-il devoir abandonner, aussi, son fauteuil de coach de The Voice Kids? Des questions qui restent pour l'instant sans réponse mais auxquelles TF1 et M Pokora lui-même répondront sans doute rapidement.

Dans tous les cas, si la production n'a pas trouvé M Pokora flamboyant, ce n'est pas le cas des fans de l'émission et du chanteur qui se sont montrés passablement en colère sur les réseaux sociaux après la sortie de cette information.

Très bonne idée Christophe Maé dans le jury de #TheVoice à la place de M Pokora! — ClemKey (@ClemKey29) 14 juin 2017

Mais quelques uns se sont calmés quelques minutes après avec un nouveau scoop: le nom de celui qui pourrait bien le remplacer. Il s'agirait de… Christophe Maé. La même source de Voici a expliqué: "Rien n’est encore signé mais, à 99%, Christophe Maé va s’asseoir dans le fauteuil afin de réchauffer l’ambiance et booster les audiences". De quoi rendre M Pokora dingue dingue dingue dingue…