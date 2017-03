Cœur de Pirate: neuf mois après son coming-out, la chanteuse renouvelle ses vœux avec son mari (PHOTOS)

"La cérémonie était magnifique. (…) Notre fille nous a rejoints après notre baiser… C'était vraiment un moment magique". Cœur de Pirate file de nouveau le parfait amour avec son mari Alex Peyrat, dont elle s'était pourtant séparée en juin 2016. Juste après la tuerie perpétrée dans une boîte gay d'Orlando, qui avait fait 49 morts et une cinquantaine de blessés, la chanteuse canadienne avait avoué publiquement aimer aussi les femmes et ne plus être en couple avec le papa de sa petite Romy (4 ans et demi).

La jeune femme avait publié une longue déclaration émouvante sur le site de Noisey Music, en rendant hommage aux victimes, et où elle racontait le premier béguin qu'elle avait eu toute petite pour une fille. "Ce n'est pas facile pour moi de vous confier tout ça, mais j'espère que quelque chose de bien en ressortira" avait-elle écrit.

Thank you @NoiseyMusic for letting me talk about Orlando, Sailor Moon, and coming out https://t.co/zODUrPnmsC pic.twitter.com/JB0OYmRtFk — Coeur de pirate (@beatricepirate) 16 juin 2016

Mais ce week-end, Cœur de Pirate, Béatrice Martin de son vrai nom, a fait officiellement marche arrière sur sa rupture et s'est de nouveau unie à son mari Alex Peyrat lors d'une cérémonie privée en compagnie de leurs proches et amis. Une cérémonie symbolique, qui n'avait donc rien d'officiel, mais d'une importance cruciale pour Cœur de Pirate et sa famille, comme la chanteuse l'a confié lundi 13 au site Junebug Weddings. "Nous nous sommes mariés pour célébrer le fait que nous sommes avant tout une famille".