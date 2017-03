Cancer: Johnny Hallyday se produira au Zénith de Toulouse malgré la gravité de sa maladie

Il a confirmé pour le Zénith de Toulouse. Malgré le grave cancer des poumons qu'il a contracté Johnny Hallyday sera bien présent le 28 juin dans la salle de concert toulousaine, a annoncé ce jeudi 16 La Dépêche du Midi. Accompagné de ses amis Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, le chanteur de 73 ans a confirmé vouloir assurer la tournée des Veilles Canailles qui débutera le 10 juin à Lille.

Selon le quotidien, les réservations continuent de pleuvoir malgré des prix exorbitants. Les billets les plus chères qui s'élèvent à 235 euros se vendent aussi bien que les moins chers déjà à 84 euros. Seul 1.000 places restent encore à pourvoir pour des prix compris entre 135 et 192 euros selon la position de la place dans la salle de concert. La coqueluche des Français avait déjà annoncé vouloir assurer sa tournée longue de 17 dates, malgré ses problèmes de santé. Les fans l'attendent et le concert à Bercy prévu le samedi 24 est déjà complet.

Selon des révélations du magazine VSD de mercredi 15, le cancer initialement situé dans les poumons de la star s'était déplacé. "Les troisième et quatrième chimios auraient détecté des métastases dans le foie et l'estomac", écrivait-il. Soigné jusqu'ici à domicile par une infirmière, Johnny avait dû se rendre à l'hôpital pour continuer son traitement. Malgré tout, il s'était montré rassurant et expliquait "être suivi par d'excellents professeurs" en qui il a une "totale confiance".

Au micro de France Info, David Hallyday s'est voulu aussi rassurant que son père: "J'ai des nouvelles régulièrement. Il va très bien. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur de voir tant de gens qui me posent des questions. C'est pas trop mon taff, ni mon devoir de parler de sa santé mais bon, si les gens s'inquiètent et se posent la question, il va bien et il suit son traitement. Tout est nickel. Ce n'est pas à moi de rassurer les gens. C'est à lui de donner les informations sur son état. Ce n'est pas à moi... Ce serait hyper impudique et je ne le ferai pas".