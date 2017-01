Carla Bruni s'affiche topless avec Kate Moss sur Instagram (PHOTOS)

Instant nostalgie pour Carla Bruni qui a gratifié ses fans sur Instagram d'un cliché particulièrement sexy avec Kate Moss. On peut y voit les feux femmes topless, assises au sol, avec pour seul vêtement une petite culotte blanche en coton. En guise de légende, l’ancien Première Dame a écrit: "un souvenir du vendredi avec la magnifique Kate", en effet, le cliché a été posté vendredi 13 sur les réseaux.

La photo, en noir et blanc, avait été prise dans les années 90 par le célèbre photographe de mode, Patrick Demarchelier.

Flash back Friday with Kate the great by @patrickdemarchelier #dreamteam #katemoss #patrickdemarchelier #modellingdays #fbf Une photo publiée par Carla Bruni (@carlabruniofficial) le 13 Janv. 2017 à 3h43 PST

Un cliché qui nous rappelle que l'épouse de Nicolas Sarkozy était une véritable star dans les années 90 après avoir commencé à défilé en 1988. Toutes les grandes marques de haute couture la réclamaient et les photographes de mode ont cherché une collaboration avec la chanteuse. La photo a été liké plus de 5.000 fois.

Très protectrice sur sa vie privée et celle de son époux, le compte Instagram de Carla Bruni est alimenté avec parcimonie. Sa page est composée de clichés de son chien, de sa fille Giulia (de dos) qu’elle a eu avec son mari Nicolas Sarkozy, de paysages et surtout, de photos d’elle-même, souvent plus jeune.

Dimanche 8 janvier, Carla Bruni a rendu hommage au chan­teur Lou Reed, inter­pré­tant l'une de ses chan­sons les plus emblé­ma­tiques à la guitare, le célèbre titre Sunday Morning.

Celle qui vient de fêter ses 49 ans prépare un album de reprises de grands classiques en anglais et en français. Les chan­sons ont été enre­gis­trées en janvier dernier mais la sortie a été repous­sée.