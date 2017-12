Céline Dion remercie ses fans sur Twitter (vidéo)

Céline Dion a toujours pu compter sur le soutien de ses fans. C'est pourquoi, en cette période de fêtes de fin d'année, la chanteuse a tenu à leur dire un petit mot via une vidéo diffusée la semaine dernière sur son compte Twitter. Emue d'avoir croisé ses admirateurs au quatre coins de la planète lors de ses différentes tournées, elle les a remerciés pour leur "dévouement" et leur "loyauté".

"Vous êtes venus à Las Vegas pour assister à notre spectacle, vous avez voyagé à travers l'Europe pour nous voir en tournée l'été dernier. Vous avez chanté avec nous, vous avez ri avec nous, vous avez dansé avec nous. Sans vous, nous ne pourrions pas faire ce que nous aimons faire. Un très grand merci pour tout l'amour que vous nous donnez", a-t-elle déclaré avant de leur souhaiter de très belles fêtes de fin d'année en attendant de les revoir en live.

Happy Holidays everyone! - Céline pic.twitter.com/PlDfWtleFE — Celine Dion (@celinedion) 23 décembre 2017

"Je vous souhaite un temps des fêtes rempli de joie et de paix. Continuez à chanter, continuez à rire, continuez à danser et on se revoit en 2018. Je vous aime et puis je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!", a-t-elle conclu.

Pour Céline Dion, ses fans ont été d'un grand soutien, surtout après l'année difficile qu'elle a vécue en 2016 marquée par le décès de son mari et celui de son frère Daniel. Effondrée par ces deux drames, la chanteuse n'a toutefois pas souhaité passer trop de temps éloignée de ses fans et c'est pourquoi, elle a toujours continué à chanter et à se produire devant eux. L'été dernier, elle a notamment fait une tournée européenne de 25 dates avant de revenir au Etats-Unis pour son spectacle sobrement intitulée Céline qu'elle joue depuis 2011 sur la scène du Colosseum.

La chanteuse sortira dans quelques mois un nouvel album en anglais, le premier de la sorte depuis 2013, Loved Me Back To Life.