Céline Dion: ses jumeaux complètement relookés, découvrez leur coupe de cheveux

Qui dit nouvelle année, dit parfois nouveau look. Et Céline n'est pas la seule de la famille à aimer changer d'apparence. A la grande surprise des internautes, les deux jumeaux de la chanteuse, fruits de son amour avec René Angélil, sont allés faire un tour chez le coiffeur pendant les fêtes de fin d'année. Sur une photo de famille, publiée sur Instagram, Eddy et Nelson sont apparus transformés aux côtés de leur frère René-Charles et de leur mère, habillée en pyjama une pièce. Habitués jusqu'à présent aux cheveux longs, les deux petits de six ans ont affiché une nouvelle coupe courte sur leur carte de vœux pour 2017. "Souvenirs des fêtes! Maintenant, on retourne au boulot", est-il écrit en légende.

Comme ses deux petits frères, l'aîné de la fratrie avait lui aussi gardé les cheveux longs pendant longtemps et avait d'ailleurs subi de nombreuses critiques. Mais après qu'il se soit finalement décidé à changer de look, sa mère s'était confiée sur le mal-être de son fils. Elle avait notamment expliqué qu'il n'avait pas souhaité les couper en raison de sa grande timidité.

"René-Charles adorait ses cheveux. Il était assez grand à ce moment-là pour décider. (...) J'ai réalisé à un moment donné que René-Charles se cachait un peu derrière sa chevelure. C'était sa façon à lui de se protéger", avait-elle raconté en 2012 sur le plateau de Tout le monde en parle. Et d'ajouter: "à chaque fois qu'on allait en public, je me suis rendu compte à l'âge de 5-6 ans que René-Charles commençait à se courber et que sa chevelure commençait à prendre le dessus et qu'il se cachait".

Comme ses fils, Céline Dion a elle aussi suivi le pas en changeant de look. Sur une photo, postée par la maquilleuse de stars Charlotte Tilbury, la chanteuse de 48 ans est apparue complètement métamorphosée: outre son maquillage prononcée, elle s'est teint les cheveux en un blond très clair pour la nouvelle année. Mais ce changement est loin de faire l'unanimité sur les réseaux sociaux. Certains internautes la comparent à une statue du musée Grévin.